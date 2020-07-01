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01.07.2020 - 09:37 | | AA

Son dakika! Van'da göçmen faciası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki göçmen faciasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Son dakika! Van'da göçmen faciası

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Soylu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

 

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