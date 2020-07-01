Son dakika! Van'da göçmen faciası

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Soylu, Ferit Melen Havalimanında Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.