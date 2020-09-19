Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Gaziler Günü' mesajı

Bakan Soylu'nun yayınladığı Gaziler Günü mesajı şöyle:

En çok da “Vatan” diye çarpıyor kalbimiz.

Şehadete “vuslat” nazarıyla bakan, gazayı hayat tarzı olarak bellemiş zihinlere sahibiz.

Tarih sahnesinde var olduğumuz günden bu yana, inancımız ve vatanımız uğruna omuz omuza mücadele etmeyi şiar edinmiş bir milletin mensupları olarak, gazilik ruhunun milli karakterimiz olduğunu söylemek, elbette ki yanlış olmayacaktır.

Bu köklü gazilik geleneği ve ruhundan aldığımız yüksek ahlâk sayesindedir ki, Aziz Milletimizin 21. yüzyıldaki gazileri, sadece kendi vatanını, bayrağını ve inancını değil, yeryüzündeki tüm mazlumların da umudu olmuş, dillerindeki ve kalplerindeki duaya muhatap olmuşlardır.

İnancımız odur ki; petrol için, para için, silah ticareti ve daha pekçok maddi amaç için geleceği karartılan, terör-göç-uyuşturucu üçgenine hapsedilmek istenen dünyada bizim gazilerimiz ve gaza anlayışımız, insanlık için umut olmaya devam edecektir. Esasen kurucusu Gazi, Millet Meclisi Gazi, Milleti Gazi olan bu ülkenin devleti de Gazi’dir. Türkiye’nin bugün sınırları dışındaki 60’ın üzerindeki ülkeye Afad’ıyla, Kızılay’ıyla uzattığı yardım eli, devletimizin de gazi ruhundan aldığı ilhamın eseridir.

Bu düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar üzerinden gelmiş geçmiş tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü’nü kutluyor; ebediyete intikal etmiş olanlara Cenab-ı Hak’tan rahmet, şifa bekleyenlere acil şifalar diliyorum.