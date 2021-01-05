Son dakika... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı izolasyona uymayanların sayısını açıkladı
Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, koronavirüsle mücadele kapsamında izolasyona uymayanların sayısını açıkladı. Öte yandan Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin, 'An itibariyle 17 gözaltı vardı. Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınan 17 kişi arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var' dedi.
Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın açıklamaları şöyle;
Salgın ile mücadele kapsamında bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklarca 35 milyon 265 bin 87 resen denetim yapılmış, 397 bin 694 ihbar ve şikayetin tamamına yakını kontrol edilmiştir.
Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi.
Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi.
Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir.