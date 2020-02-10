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10.02.2020 - 15:38 |

Son dakika... İdlib'de 5 şehit! İletişim Başkanı Altun'dan flaş açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de Esed rejiminin Türk askerine saldırısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son dakika... İdlib'de 5 şehit! İletişim Başkanı Altun'dan flaş açıklama

Altun'un açıklamaları şöyle;

Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.

Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır.

Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir.

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