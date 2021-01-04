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04.01.2021 - 12:15 |

Son dakika! İletişim Başkanı Altun'dan 'darbe' tepkisi

Gelen bir son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Son dakika! İletişim Başkanı Altun'dan 'darbe' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımları şöyle: 

Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri “Darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok” derken, bir diğeri “Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı” diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil.

Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı.

Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.

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