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31.03.2020 - 14:06 |

Son dakika... İnfaz düzenlemesi bugün açıklanacak!

Gelen son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak.

Son dakika... İnfaz düzenlemesi bugün açıklanacak!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz yasasıyla ilgili soruları cevaplayarak, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" açıklamasında bulunmuştu.

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