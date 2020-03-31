31.03.2020 - 14:06 |
Son dakika... İnfaz düzenlemesi bugün açıklanacak!
Gelen son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, infaz yasasıyla ilgili soruları cevaplayarak, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" açıklamasında bulunmuştu.
Corona virüs sebebiyle karantinadaki umrecilerden bazıları evlerine dönüyor!Isparta'da umre dönüşü corona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı. Öte yandan Kayseri'de, umre dönüşü corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.