MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... İstanbul'da Türkiye-ABD zirvesi
ABONE OL
28.08.2020 - 15:46 |

Son dakika... İstanbul'da Türkiye-ABD zirvesi

ABD'nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede, İdlib'de çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Son dakika... İstanbul'da Türkiye-ABD zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

Son dakika... İstanbulda Türkiye-ABD zirvesi


Son dakika... İzmir Seferihisar'daki yangının nedeni belli olduİzmir'in Seferihisar ilçesinde, otluk alanda başladıktan sonra ormana sıçrayan ve park halindeki 44 araçta da hasara neden olan yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Ankara'nın gündeminde neler var?

Ankara'nın gündeminde neler var?

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Sıradaki Haber