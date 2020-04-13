Son dakika! İşte istifa kararından önce Erdoğan ile Soylu arasındaki diyalog

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Süleyman Soylu'nun istifası öncesinde yaşanan süreci yazdı.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Süleyman Soylu, istifa açıklamasında,” sayın cumhurbaşkanım benim bağışlasın...Onurla yürüttüğüm İçişleri bakanlığı görevimden istifa ediyorum” dediği için,bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek mi alıp almadığı tartışma konusu olmuştu.

Süleyman Soylu gibi, tecrübeli bir siyasetçinin kendisini bu göreve getiren ve her defasında arkasında duran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi vermeden böyle bir kararı açıklamasını beklemiyordum. Erdoğan’ın kamuoyuna yapılan açıklamadan istifa kararını öğrenmesine ihtimal vermiyordum. O nedenle işin perde arkasını öğrenebilmek için Süleyman soylu ile zaman zaman görüştüğüm telefon numaralardan kendisine ulaşmaya çalıştım. Ancak Soylu telefonlarını kapatmıştı. Yakın çevresine ulaştığımda ise,” Cep telefonlarını kapattı. Başka bir numara yanında” yanıtını aldım. Soylu’nun açıklaması kamuoyuna ulaştığı anda o eşi Hamdiye hanımla Ankara’dan, İstanbul’a doğru yola çıkmıştı bile.

İSTİFADAN ÖNCE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Peki Süleyman Soylu, istifa kararını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü mü? Edindiğim bilgiye göre görüşmüş. Hem de kapsamlı bir görüşme gerçekleşmiş.Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaşanan kargaşadan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemiş. Bedel ödeme adına istifa etmek istediğini ifade etmiş.

ERDOĞAN İLE SOYLU ARASINDAKİ DİYALOĞ

Erdoğan ile Soylu arasında şu diyalog gerçekleşmiş.

Erdoğan- Gerek yok.

Soylu-Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci bir şey söylemesini beklemeden,”Hakkınızı helal edin” demiş.

DAHA ÖNCE DE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

Daha önce de bir kriz yaşanmıştı. Süleyman Soylu, seçim bölgesi olan Trabzon’da istifa sinyali vermiş,,”Bugün İçişleri bakanıyız,yarın belki değiliz. Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz” demişti. Soylu bu konuşmayı 24 şubat 2018 tarihinde Trabzon’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın toplantısında yapmıştı. Aynen dün gece olduğu gibi o zamanda cep telefonlarını kapatıp kimseyle görüşmemişti. Bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu’yu İstanbul’a çağırmıştı. Erdoğan ile Soylu, başbaşa görüşmüşler. Soylu’nun skıntılarını aktarıp, istifa aşamasına geldiğini bildirmesi üzerine Erdoğan,” Seni ben atadım. Git işinin başına” demişti. Erdoğan’ın desteği ile güçlenen Soylu’da Ankara’ya dönüp, İçişleri Bakanlığı’na görevine devam etmişti.

İSTİFAYI GETİREN SÜREÇ

Süleyman Soylu’nun açıklamasında da yer aldığı gibi istifa kararı Cuma gecesi alınan sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili. 10 Nisan günü 30 Büyükşehir ile Zonguldak’ta gece saat 24.00’te sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla birlikte bir kargaşa yaşanmıştı. Soylu, Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada,” özeleştiride bulunmuş ve “Eleştirileri de aldım kabul ettim.Hakaretleri de kabul ettim” demişti. Soylu istifa açıklamasında da sorumluluğu üstlendi. “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı” dedi.

ERDOĞAN İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Süleyman Soylu’nun istifa kararının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti. Erdoğan istifayı kabul edecek mi, yeni bir isim atanacak mı, yoksa istifa kabul edilmeyecek mi?

Soylu’nun istifa açıklamasıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklaması arasında geçen süre zarfında kulislerde birçok senaryo konuşuldu. Ancak tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. İstifa kararının ardından İstanbul’a dönen Soylu’nun telefonundan irtibat kuruldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu’nun istifasının kabul edilmediğini, “Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” sözleriyle duyurdu.

Erdoğan, terörle mücadeledeki başarılı çalışmaları için her zaman destek verdiği Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmeyerek, birkaç saat süren tartışmalara son noktayı koydu.