13.04.2020 - 12:17 |
Son dakika... İstifa kararı kabul edilmeyen Bakan Soylu'dan ilk açıklama
Son dakika gelen bilgilere göre; istifa kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir" dedi.
Son dakika haberi I Bakan Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.
Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.
Allah mahcup etmesin.
Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah...