Son dakika... İttifaklarda durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri kulisleri hareketlendirdi

CNN TÜRK editörü Kıvanç El, Ankara kulislerindeki son durumu aktardı;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Oğuzhan Asiltürk'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Tabi bu ziyaretin ardından kulisler hareketlendi. Ankara'da ne oluyor, ittifaklar değişiyor mu? soruları sorulmaya başlandı. Bu sorulara aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi; 'Yalnız kalmamamız lazım. Terörle mücadelede de yalnız kalmamamız lazım. Ben görüşmelerimi sürdüreceğim' dedi. Bir önceki görüşmeleri vardı. HÜDAPAR ve DSP ile görüşmüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi üstüne Saadet Partisi ile de görüşme yapınca 'acaba ittifaklar yeniden şekilleniyor mu?' tartışması başladı.

Tabi AK Parti'de şu yorumlar yapılıyor aslında. Saadet Partisi ile ilgili ittifak konusunda hiçbir zaman kapının kapatılmadığı, Saadet Partisi'nin aslında kodlarının CHP ile uyuşmadığı yorumu yapılıyor. Saadet Partisi bu yorumları nasıl değerlendiriyor? Saadet Partisi, geçtiğimiz dönemde CHP ile bir ittifak yaptı. Şuanda şimdilik ittifakın arkasında olduğunu ifade ediyor. Ama tabi Saadet Partisi de hiçbir zaman AK Parti'ye kapıyı kapatıp hiçbir şekilde, 'biz AK Parti ile ittifak içinde olmayız' açıklaması yapmadı. İki taraftan da sıcak mesajlar veriliyor. Saadet Partisi şuan için Millet İttifakı'nın bir parçası olarak duruyor.

AK Parti'de Saadet Partisi ile görüşmeler devam edecek mi, etmeyecek mi bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Belki de seçim sürecine yaklaştıkça 2023 sürecinde bu ittifaklar daha farklı bir şekilde şekillenebilir. Bunlar da süre içinde belli olacak.

Millet İttifakı cephesinde bakarsak CHP-İYİ Parti temelinde 4 partinin oluşturduğu bir ittifak var. Orada da CHP-İYİ Parti arasında her hangi bir sorun bulunmuyor ama Saadet Partisi ile ilgili sorulara genelde net bir cevap verilmiyor. Saadet Partisi'nin kendi kararını vereceğini, partinin içişlerine karışılmayacağı yorumları yapılıyor. Tabi CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretlerini nasıl yorumluyor diye bakarsak; Aslında CHP'de yapılan yorum şu... Bir erken seçim havasına girildiği şeklinde bu ziyaretleri yorumluyor. Cumhurbaşkanı'nın bu kapsamda bu ziyaretleri yaptığı görüşü savunuluyor.

Millet İttifakı'nın önemli unsurları Demokrat Parti'nin daha önce Millet İttifakı'ndan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak Genel Başkan tarafından bu iddialar yalanlandı. Dediğimiz gibi daha ilerleyen süreçlerde bu partiler ittifak cephesini değiştirecek mi, yoksa aynı ittifak içinde devam mı edecek? Bunlar önümüzdeki süreçte yapılacak temaslarla ortaya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte yeni temasları olabilir. Bunlar da takip edilecek.

HDP cephesine bakarsak... Her hangi bir ittifaka dahil değil şuanda. İleriki süreçte hiçbir ittifaka kapıyı kapatmayacaklarını MithaT Sancar tarafından eş genel başkan tarafından açıklandı. Bu da önemli açıklama olarak duruyor. Tabi daha önce CHP'den yapılan açıklamalarda şuan için HDP ile bir ittifak olmayacağı, bu yönde bir hazırlığın olmadığı ifade ediliyordu ama ilerleyen süreçte seçim sürecine girildiği zaman ittifaklar da yeniden şekillenecek gibi görünüyor ve bu şekillenmede de önümüzdeki dönemde önümüzdeki aylarda yapılacak yeni temaslar etkili olacak gibi görünüyor.