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30.10.2020 - 15:47 | | DHA

Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem! Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, tüm ekiplerimizi seferber edildiğini ve hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini söyledi.

Son dakika... İzmir'de şiddetli deprem! Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Bakan Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi. Tüm ekiplerimiz seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşımızı, enkaz çalışması yapıp yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Tüm İzmir'imize, tüm Türkiye'mize geçmiş olsun" keşlinde açıklamalarda bulundu.

 

Bayraklı'da enkazdan kurtarılma anıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.
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