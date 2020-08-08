Son dakika... Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce mesajı! İlk kez konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Bizi linç girişimleri ile korkutmak isteyecekler. Linç girişiminde 3 kez, 5 kez, 100 kez bulunmazsanız namertsiniz, hepsi ile mücadele edeceğiz. Dört koldan üstümüze gelecekler. İsterse dört kol değil 400 koldan üstümüze gelsinler mücadele edeceğiz.

Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.

Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli.