MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce mesajı! İlk kez konuştu
ABONE OL
08.08.2020 - 15:47 |

Son dakika... Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce mesajı! İlk kez konuştu

Son dakika haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin parti kurma girişimleri ile ilgili isim vermeden ilk kez konuştu. ‘Bizi bölmek istiyorlar, parçalamak istiyorlar’ diyen Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika... Kılıçdaroğlu’ndan Muharrem İnce mesajı! İlk kez konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Bizi linç girişimleri ile korkutmak isteyecekler. Linç girişiminde 3 kez, 5 kez, 100 kez bulunmazsanız namertsiniz, hepsi ile mücadele edeceğiz. Dört koldan üstümüze gelecekler. İsterse dört kol değil 400 koldan üstümüze gelsinler mücadele edeceğiz.

Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.

Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli.

Akrabasıyla tartışırken dengesini kaybetti! Balkondan düştüİstanbul Küçükçekmece'de evinin balkonundan sokaktaki akrabalarıyla tartışan bir kişi dengesini kaybederek balkondan aşağı düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akraba kavgasında akılalmaz son!

Akraba kavgasında akılalmaz son!

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

ALES sınav yerleri | 2020 ALES ne zaman yapılacak?

ALES sınav yerleri | 2020 ALES ne zaman yapılacak?

Sıradaki Haber