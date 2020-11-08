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08.11.2020 - 14:49 |

Son dakika... Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü!

Son dakika haberine göre; Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Son dakika... Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk görüntü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katılıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Kasım günü taburcu olarak sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada; "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullanmıştı. 

Son dakika... Koronavirüs tedavisi biten İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan ilk görüntü

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