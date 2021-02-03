03.02.2021 - 17:56 |
Son dakika... Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Yazılı açıklama yapılacak
Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Bir süredir beklenen seviyenin altına düşmeyen vaka sayıları toplantının en önemli gündem maddesi olacak.
17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak.
AŞILAMADA 2.5 MİLYONA YAKLAŞILDI
13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2.5 milyona yaklaştı.
65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.
ÖĞRETMENLERİN AŞI SÜRECİ
Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak.
Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Sarıyer'de meslektaşını öldüren asistan doktor davasında tanıklar dinlendiMetin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından sanık Yavuz Sümter, meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılandığı davada tanıkların bilgisine başvuruldu.