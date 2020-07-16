Son dakika! Man Adası tazminatı: Kılıçdaroğlu 359 bin TL ödeyecek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle açılan ve istinafın bozma kararı sonrası yeniden görülen "Man Adası" davasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi

1 MİLYON 500 BİN LİRA TALEPLİ DAVA AÇILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş insanı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasına yer verilmişti.

Dilekçede, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu ifade edilmişti.

Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş insanı Mustafa Gündoğan için de 200'er bin lira olmak üzere 1 milyon 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istenmişti.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Haziran 2018'de verdiği kararında, davalı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 15 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 25 bin lira, Osman Ketenci'ye 20 bin lira ve Mustafa Gündoğan'a da 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karara itiraz etmesi üzerine talebi kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi dava dosyasının usulden bozularak, yeniden görülmesine amacıyla yerel mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.