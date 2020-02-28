Son dakika... Meclis'te İdlib oturumu... Şentop'tan önemli açıklamalar

Meclis Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları...



- Gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapacağız.

- Türkiye gerekeni yapıyor. Askeri ve diplomatik olarak.



- CHP Başkanı ve yeterli sayıda milletvekilinin toplantıya çağrılması için talep vardı.



- Türkiye çok farklı görüşlerde bir birlik beraberlik içinde hareket ettiği kanaatindeyim. Görüş farklılıklarının ötesinde bir mesele. Bu iç ve dış seyahatin ötesinde bir mesele.



- Toplantının amacı meclisin bilgilendirilmesi.



- Salı günü hem verilecek bilgilerin niteliği ve niceliği bakımdan daha uygun. Toplantı salı günü yapılabilir kanaatindeyim.



- Komisyonlar çalışma halinde. Salı günü yapılacak olan şey olağan toplantıdır.



- Mesaj gönderenler oldu. Çok siyasi ve askeri olarak karışık bir bölgeden söz ediyoruz. 3 milyonun üzerinde insanın katliam ile karşı karşıya olduğu bir tablo.



- NATO'nun Türkiye'ye karşı bir sorumluluğu var. Türkiye'yi yalnız bırakmamalılar.





