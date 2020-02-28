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28.02.2020 - 18:51 |

Son dakika... Meclis'te İdlib oturumu... Şentop'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. Şentop, "Bu iç ve dış seyahatin ötesinde bir mesele. Toplantı salı günü yapılabilir kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Meclis'te İdlib oturumu... Şentop'tan önemli açıklamalar

Meclis Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları...

- Gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapacağız.

- Türkiye gerekeni yapıyor. Askeri ve diplomatik olarak.

- CHP Başkanı ve yeterli sayıda milletvekilinin toplantıya çağrılması için talep vardı. 

- Türkiye çok farklı görüşlerde bir birlik beraberlik içinde hareket ettiği kanaatindeyim. Görüş farklılıklarının ötesinde bir mesele. Bu iç ve dış seyahatin ötesinde bir mesele.

- Toplantının amacı meclisin bilgilendirilmesi. 

- Salı günü hem verilecek bilgilerin niteliği ve niceliği bakımdan daha uygun. Toplantı salı günü yapılabilir kanaatindeyim.

- Komisyonlar çalışma halinde. Salı günü yapılacak olan şey olağan toplantıdır.

- Mesaj gönderenler oldu. Çok siyasi ve askeri olarak karışık bir bölgeden söz ediyoruz. 3 milyonun üzerinde insanın katliam ile karşı karşıya olduğu bir tablo. 

- NATO'nun Türkiye'ye karşı bir sorumluluğu var. Türkiye'yi yalnız bırakmamalılar.


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