Son dakika! Meral Akşener, Babacan ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Akşener ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunan Akşener, "Yeni anayasayla ilgili konuşanları takip ettiğimde her biri farklı bir şey söyledi. Meclis Başkanı başka bir şey söyledi. Sayın Abdulhamit Gül başka bir şey söyledi. Sayın Bahçeli çok başka bir şey söyledi. Vatan Partisi’nin Genel Başkanının söylediği çok başka bir şey. Kim ne söylüyor bunu bilmiyorum. Anladığım kadarıyla Sayın Erdoğan bunu söyleyip arkada da bir hazırlık yok, yine bir yün yumağı attılar. İnsanları bu işe dolaştırıp, gariban çiftçinin, bebeğine mama alamayan kadının, siftah yapamayan esnafın, üretim yapamayan sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum" dedi.

Akşener, muhalefet partileri ziyaret eden HDP'den kendilerine görüşme talebi gelmediğinin hatırlatılması üzerine, "Talep gelmedi; farzı muhal üzerinden neden konuşalım?" diye konuştu. Akşener, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara ilişkin de "Öğrenciler bu ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından 'terörist' ilan edildi. Bunu çok yanlış, çok sakıncalı bulduğunu ifade etmek isterim. Ama o gençlere de bir sözüm var; 31 Mart'a giderken Sayın Cumhurbaşkanı çiftçilere, esnafa, kendi partisine oy vermeyen Kürtlere 'terörist' dedi. Biz siyasilere zaten 'terörist' dedi. Dün itibarıyla gençleri dinlemek yerine, ne söylediklerini anlamak yerine onlara 'terörist' dedi. Ben bu genç arkadaşlara 'bu terörist kulübe hoş geldiniz' diyorum. Aramıza hoş geldiler" ifadelerini kullandı.