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25.06.2020 - 10:39 |

Son dakika! MHP'den Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar

Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü duyurdu.

Son dakika! MHP'den Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Twitter hesabından 'Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü.' açıklamasında bulundu. 

Durmaz'ın açıklaması şöyle:

"31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.."

Son dakika MHPden Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu

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