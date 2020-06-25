25.06.2020 - 10:39 |
Son dakika! MHP'den Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu hakkında flaş karar
Gelen son dakika haberine göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Twitter hesabından 'Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü.' açıklamasında bulundu.
Durmaz'ın açıklaması şöyle:
"31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.."
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu
Gençlerin hayalleri yıkıldı! 1 dolarlık gergedan böceği şokuArnavutköy’de akşam saatlerinde bir parkta dolaşan gençler, geçtiğimiz yıllarda değeri 90 bin TL’ye satıldığı iddia edilen "gergedan böceği" buldu. Gençler uzun uğraşlar sonucu böceğin 1 dolara satıldığını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı.