Son dakika! Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'ndan ilk açıklama: Teslim olacağım

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, TBMM Genel Kurulu'nda mahkemece verilen kesinleşmiş cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunduktan sonra milletvekilliği düşen Berberoğlu, seçildiği günden itibaren kendisini hep milletin emrinde hissettiğini belirtti. Berberoğlu, dakikalar önce TBMM'de milletvekilliğinin düşürülerek bir anlamda kalan infazının tamamlanmasına karar verildiğini belirtti.

"Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere cezaevine teslim olacağım" ifadesini kullanan Berberoğlu, şunları kaydetti:

"Zaten çıktığım günden itibaren 'bu bir teneffüs' dediğim için, bu karar bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı, şaşkınlık yaratmadı. Çünkü Türkiye'de benim çıktığım günden bugüne demokrasi koşullarında herhangi bir düzelme yok. Dolayısıyla bana da isabet edecek bir demokrasi piyangosu beklemek fazla safdillik olurdu. Bu açıklamayı CHP Genel Merkezi'nde yapıyorum. Zaten Genel Başkanımızın geçen hafta ifade ettiği üzere, demokrasi için bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder. Ben de bu bilinçteyim ve bu vicdan rahatlığı içinde, Mecliste yaptıklarım ve yapamadıklarımdan dolayı hepinizden helallik istiyorum. 5 yıl müddetle belki siyaset yasağı uygulanacağı için karşınızda olamayabilirim ama bilin ki her zaman CHP'liyim, CHP'de kalacağım."

Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu, İstanbul'da yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.