Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı duyurdu! 81 ile gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili imkânların arttırılmasana rağmen isteklerinin okullarda yüz yüze eğitime geçmek olduğunu söyledi. Sabah'tan Burak Çelik'e konuşan Selçuk'un flaş açıklamaları arasında çok sayıda önemli başlık vardı. Ayrıca MEB 81 ile gönderdiği son yazıda belli alanlarda yüz yüze eğitim kararı da almış oldu. İşte dün eğitimde yaşanan sıcak gelişme ve Selçuk'un açıklamaları...

"NİHAİ HEDEF YÜZ YÜZE EĞİTİM VE..."

"Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması" diyen Bakan Selçuk "15 Şubat sonrasında güncel verilere dayalı olarak en doğru kararı uygulayacağız" diye de ekledi. sözlerinden satırbaşları şöyle:

UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMA TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK

Uzaktan eğitimde imkânları ne kadar çok artırsak da bizim isteğimiz okulların yüz yüze açılması. Ama bu kararı elbette tek başımıza veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Bakanlar Kurulu'nda aldığımız karar gereği okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'e kadar ara vermiştik. Çalışma takviminde bir değişikliğe gittik. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak'a kadar devam edecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

25 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresini ekledik. İkinci dönem 15 Şubat'ta başlayacak. 15 Şubat sonrasında, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, güncel verilere dayalı olarak toplum sağlığı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sağlığı için en doğru kararı uygulayacağız. Ailelerimizin ve öğretmenlerimizin yorgunluğunun, çocuklarımızın okul özleminin farkındayız.