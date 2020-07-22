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22.07.2020 - 15:31 | | DHA

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı, başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı" denildi.

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