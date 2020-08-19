Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, 'Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız, görüşmeler sürüyor. Tüm koşulların simulasyonunu yaptık. Her bir okula standart koyuyoruz. Hazır olan okullara 'Okulum Temiz Belgesi' veriliyor. Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz' dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Okulun hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.

2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.

Diyelim bu belge alındı ama bu bir süreç. Bir okulun bir kere temiz olması yetmiyor. Devamlılık söz konusu. okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalar da yapılıyor alt yapısı hazırlanıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık.

Bakanlık olarak bu çalışmalar zaten bizim görevimiz. Bu toplumsal da bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir mesele.

Okullara sadece 'eksiğiniz var' demek değil bu eksiğini nasıl giderileceği konusunda onlara yardım da söz konusu.

Okullar açılmazsa biz neyi kaybederiz, neyi kazanırız diye çok ciddi düşüncelerimiz var. Bu anlamda da bilim insanlarıyla görüşmelerimiz var.

Okullarımızdaki hazırlık memnuniyet verici. Her gün Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz.

Videokonferans yöntemiyle canlı ders veren üç ülkeden biriyiz. Her çocuğumuza ulaşmak bizim sorumluluğumuz.

Mekansal ve müfredat olarak seyreltme olacak.

Bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin. Bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun listesini çıkardık. Sonra bu oyunların içinde seçim yaptık. Çok yakın temas gerektirmeyen oyunları seçip temassız oyunlar kitapçığı hazırladık. Bu şu anda hazır ve bütün öğretmenlerimize verebileceğimiz bir döküman haline geldi.

Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.