Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısında konuştu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;



"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 NATO ülkesinin Savunma Bakanları’nın katıldığı televideo konferans toplantısında, Türkiye’nin NATO’ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimizi dile getirdi. Toplantı yarın da devam edecek." ifadeleri yer aldı