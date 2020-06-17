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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısında konuştu
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17.06.2020 - 21:15 |

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısında konuştu

MSB'den yapılan açıklamaya göre; Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 NATO ülkesinin Savunma Bakanları’nın katıldığı televideo konferans toplantısında konuştu.

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, NATO toplantısında konuştu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 NATO ülkesinin Savunma Bakanları’nın katıldığı televideo konferans toplantısında, Türkiye’nin NATO’ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimizi dile getirdi. Toplantı yarın da devam edecek." ifadeleri yer aldı

Sağlık Bakanı Koca günlük corona virüs tablosunu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu."Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi."
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