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19.10.2020 - 09:44 | | İHA

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ersin Tatar'a tebrik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Sn. Ersin Tatar’a tebrik mesajı gönderdi. Bakan Akar, mesajında seçim sonuçlarının Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ersin Tatar'a tebrik

Bakan Akar, TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

Tıka basa yolcu alan minibüs şoföründen yolcuya pişkin cevap!Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, “Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin” dedi.
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