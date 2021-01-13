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13.01.2021 - 15:30 |

Son dakika... Moskova'daki üçlü toplantı! Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede Putin, Erdoğan'ı Moskova'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili bilgilendirdiği bildirildi.

Son dakika... Moskova'daki üçlü toplantı! Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi
SEYFETTİN ERSÖZ / ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.

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