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19.10.2020 - 17:07 |

Son dakika! Muharrem İnce CHP'nin oy oranını açıkladı! Öztrak iddialara cevap verdi

Gelen bir son dakika haberine göre; CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin 'anket' iddialarına basın toplantısında cevap verdi.

Son dakika! Muharrem İnce CHP'nin oy oranını açıkladı! Öztrak iddialara cevap verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

Faik Öztrak, bir gazetecinin sorduğu "Anket çalışması yaptırdınız mı? Muharrem İnce CHP'nin oy oranının yüzde 17 civarında olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılır mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Birçok anket çalışması var. Ama bizim özel olarak yaptırdığımız bir anket yok. Sayın İnce, bizim partimizin bir üyesi. Onun iddialarına burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunlar çünkü partimizi eleştiren konular, partimizin içinde tartışılması daha doğru olan hususlardır. Ama şöyle de demekten kendimi alıkoyamıyorum. Keşke bunu Cumhur İttifakı'nın bir sözcüsü söyleseydi de biz de çıkıp Halep ordaysa Arşın buradadır deyip hadi bakalım hodri meydan deseydik"

 

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