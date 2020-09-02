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02.09.2020 - 12:10 |

Son dakika...Muharrem İnce hakkında ihraç talebi iddiası!

Son dakika gelen habere göre; 4 Eylül'de 'Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlatacağını açıklayan Muharrem İnce hakkında ihraç talep edildiği iddia edildi.

Son dakika...Muharrem İnce hakkında ihraç talebi iddiası!

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya şu açıklamaları yaptı;

'Memleket Hareketi' Sivas'ta cuma günü başlayacak.

81 ili dolaşacak olan İnce vatandaşlarla bulaşacak. 'Bir umut hareketi, emekli öğretmenin hayalleri' diyen İnce'nin atacağı adımları tek tek açıklaması bekleniyor. İlk mesajını saat 10 itibariyle havalimanında verecek. CHP yönetimi Sivas'ta yapacağı açıklamaları dikkatle takip edecek.

Yalova'da 2 parti üyesinin bir ihraç talebinde bulunduğu iddia ediliyor eski CHP'li Barış Yarkadaş tarafından. Fakat bu henüz doğrulanmadı. CHP'nin Muharrem İnce'ye yönelik bir adım atmayacağını önümüzdeki günler netlik kazanacak.

İNCE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan Muharrem İnce 4 Eylül'de başlatacağı 'Memleket Hareketi' ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce açıklamasında, 'Demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, hepsinden de öte milletimize umut olmak için çıktığımız yolculukta Memleket Hareketi için yaptığımız hazırlıklara son sürat devam ediyoruz. İlk adımı Milli Mücadelemizin şehri Sivas’ta atacağız' dedi.

Son dakika...Muharrem İnce hakkında ihraç talebi iddiası

 

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