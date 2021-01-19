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19.01.2021 - 18:01 | | DHA

Son dakika... Nijer'deki terör saldırısına Türkiye'den kınama

Gelen son dakika haberine göre; Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Son dakika... Nijer'deki terör saldırısına Türkiye'den kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer’in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

 

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