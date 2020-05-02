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02.05.2020 - 10:39 |

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiaları ile ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiaları ile ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'nin terör örgütü YPG'ye maske gönderdiğine dair bir bilgi var ama teyit edilmiş bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim; herkes kendi tıynetinde olanı ortaya koyar. Bu temel bir kuraldır; insanlar tıynetlerini asla değiştiremezler.

Bizim tıynetimizde merhamet vardır, vefa vardır, yardımlaşma vardır. Biz New York'taki insanların sapır sapır döküldüklerini, ceset torbalarının yollarda olmalarını, hele hele bunların birçoğunun da yoksul mahallelerin insanlarını gördüğümüz, bildiğimiz her haber programından sonra içimiz burkuldu.

Biz insanlık olarak yardım ettik, eğer ABD hükümeti de bir şekilde terör gruplarına yardım yapıyorsa onlar da tıynetinde olanları yapıyorlar. Maskeyi bırakın, umarız oradaki terör gruplarını destek vermeyi sürdürmezler. İnsanlığımızı gösteriyoruz, böyle bir şey varsa bundan rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz.

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