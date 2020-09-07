Son dakika... Okullar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...





40. toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin sağlıktan dış politikaya tüm önceliklerini görüştük.



CORONA VİRÜS SALGINI



Gündemimizin ilk konusu corona virüs salgınıydı. Dünyada vaka sayısı 28 milyona yaklaştı. Yerkürede hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Avrupa ülkelerinden bazıları salgının yeni dalgaları ile boğuşuyor.



Türkiye sağlık altyapısı ile ve aldığı önlemler ile iyi bir durumda. Vakalardaki yükselişten üzüntü duyuyoruz.



Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave tedbirler alıyoruz. Kafe ve restoranlar çok daha sıkı şekilde denetlenecek.



"TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU ALINMAYACAK"



Toplu taşımada hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmaya müsaade edilmeyecektir.



Şeffaf şekilde yürüttüğümüz bu mücadelemizin başarısı vatandaşlarımızın tedbirlere uymasına bağlıdır.



Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir.

Sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveri ile canla başla çalışıyor. Doktorundan temizlikçisine kadar sağlık ordusuna şükranlarımı sunuyorum.





Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

Salgında hizmete devam ettik. 10 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerini hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın testten ilaca, yataklı tedaviye kadar ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladık. Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık.



Tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigorta sistemimizi ve sağlık alt yapımızı test etme imkanı bulduk.



Covid 19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına ödeme yapıyoruz.



Esnek mesai yaygın bir şekilde tatbik edilecek.



Yılın ilk 8 ayda 7 yeni organize sanayi bölgesi faaliyete geçti. 50 bin istihdam ile fabrikalar üretime başladı.



OKULLAR AÇILACAK MI?



Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.



10 MİLYON TURİST



Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız.



TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ KEŞFİ

Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdeler ile sevincimizi artıracağız.



DOĞU AKDENİZ



Güney sınırlarımızın güvenliği için harekete geçince bir çok ülkenin çıkarı için nasıl harekete geçtiğini gördük.



Libya'da meşru yönetime verdiğimiz desteğe karşı çıkarken, darbecilere destek verenlerin riyakarlıklarını ibretle takip ettik.



Kıbrıs'ta bunca yıldır Türklere uygulanan haksızlıkların artırılması gayretlerini acı bir şekilde görüyoruz.



Türkiye'yi siyasi ve askeri olarak getirdiğimiz seviye sayesinde her zeminde ve şartta koruma imkanına kavuştuk.



Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduk. Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor.



Dünyanın salgınla uğraştığı 7,8 ayda yaptıklarımız vizyonumuzun sağlamlığını anlatmaya yeterlidir.



Türkiye artık dünyada ve bölgesinde söz sahibi bir ülke olmuştur.



Doğu Akdeniz ve Ege'de tarihten ibret almayarak, Türkiye'ye emir vaki yapmaya çalışanlar eninde sonunda bu gerçeği görecektir. Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler. Bizimle masaya oturmak yerine, kırık dökük askeri güçleri ile efelenenlere, askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.



Kıbrıs, Suriye ve Libya'da iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz'de tutarlı bir çizgi izlemelerini umuyoruz.



