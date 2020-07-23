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23.07.2020 - 16:13 | | DHA

Son dakika! Ömer Çelik'ten Macron'un açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Son dakika! Ömer Çelik'ten Macron'un açıklamalarına tepki

Ömer Çelik'in Twitter paylaşımı şöyle:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" demiş. Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor.

Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü.

Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaskanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı.

Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir.

Son dakika Ömer Çelikten Macronun açıklamalarına tepki

Kayınbiraderini şikayet etti, kocasını öldürdü!Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde, kayınbiraderinin cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi olan 6 çocuk annesi Fatma A.(32), eşi Kazım A. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Talihsiz kadının avukat ağabeyi Mir Bedirhan Ayaz, "Tecavüzcü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sinan A. serbest kaldıktan sonra Kazım A., 'Eşim, kardeşime iftira atmaktadır. Dolayısıyla bu artık namus meselesi oldu. Bu işi temizlememiz gerekiyor' diyerek, kardeşimi öldürüyor. Kardeşimin beyanı esas alınmadı, tecavüzcünün katilin beyanı esas alındı" dedi.
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