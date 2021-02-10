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10.02.2021 - 10:54 | | DHA

Son dakika! Pençe Kartal-2 operasyonu düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, TSK'nın Gara bölgesindeki terör hedeflerine operasyon düzenlediğini duyurdu. Pençe Kartal-2 operasyonu gece saat 02.55'te icra edildi. İşte detaylar...

Son dakika! Pençe Kartal-2 operasyonu düzenlendi

MSB'nin basın açıklaması şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 10 Şubat 2021 günü saat 02.55’ten itibaren “Pençe Kartal-2 Harekâtı” düzenlendi. Operasyona devam edilmektedir.

Son dakika Pençe Kartal-2 operasyonu düzenlendi

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Pençe-Kartal Operasyonu! 81 hedef imha edildi...

 MSB, 'KIŞ TATBİKATI'NDAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta devam eden 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Son dakika Pençe Kartal-2 operasyonu düzenlendi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'na katılan kahraman tankçılarımız ve topçularımız hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi. Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

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