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06.08.2020 - 14:39 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs abartılıyor' diyenlere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklamalarında bulundu. Sorumlu olmaya davet eden Bakan Koca açıklamasında, 'Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir hastanın da mesajını paylaştı.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs abartılıyor' diyenlere uyarı

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

SORUMLU DAVRANMAYA davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. SORUMLULUK ALMAYA davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan koronavirüs abartılıyor diyenlere uyarı

BAKAN KOCA KORONAVİRÜS HASTASININ MESAJINI PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, test sonucu pozitif çıkan ve ailesi de koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.

Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:

''Pandemi sürecinde acilde, son 2 aydır ara ara Kovid polikliniğinde çalıştım. Kovid test sonucum pozitif geldi. Ailemde herkes pozitif. Hastanede tedavi alıyoruz, babam yoğun bakımda. Kas ve kemik ağrıları, ateş, öksürük, tat ve koku kaybım var. Maskesiz dolaşmayın. H. Yücel''

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan koronavirüs abartılıyor diyenlere uyarı

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