Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! 'Bugün en az 1000 kişi yakalanacak!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yayımladığı mesajında, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

BAKAN KOCA'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Bakan Koca yaptığı bir diğer son dakika açıklamasında da, 'Günlük Koronavirüs Vaka Tablosundaki iyileşmeye katkıda bulunun: Maske ve mesafe kuralıyla yeni vaka sayısını düşürün' ifadelerine yer verdi.