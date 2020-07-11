MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! 'Bugün en az 1000 kişi yakalanacak!'
ABONE OL
11.07.2020 - 11:15 | | DHA

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! 'Bugün en az 1000 kişi yakalanacak!'

Son dakika gelen habere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, son verilere göre, bugün en az bin kişinin koronavirüse yakalanmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! 'Bugün en az 1000 kişi yakalanacak!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yayımladığı mesajında, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

BAKAN KOCA'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Bakan Koca yaptığı bir diğer son dakika açıklamasında da, 'Günlük Koronavirüs Vaka Tablosundaki iyileşmeye katkıda bulunun: Maske ve mesafe kuralıyla yeni vaka sayısını düşürün' ifadelerine yer verdi.

Bakan Kocadan son dakika açıklaması Bugün en az 1000 kişi yakalanacak

Bakan Kocadan son dakika açıklaması Bugün en az 1000 kişi yakalanacak

Adana'da erkek kuaföründe silahlı dehşet kameradaAdana'da tıraş ettiği kişi tarafından bir gün sonra öldürülen şarkıcı berber kalfasının, katil zanlısıyla tokalaşmak isteyip el uzattığı sırada tabancayla öldürülmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya Akseki'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya Akseki'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

Faciada bir kent bu hale geldi!

Faciada bir kent bu hale geldi!

Muğla'da otel çatısındaki güneş enerjisinin tankı patladı! Yaralılar var

Muğla'da otel çatısındaki güneş enerjisinin tankı patladı! Yaralılar var

Sıradaki Haber