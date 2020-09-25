Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan ABD Büyükelçisi'ne sert cevap!

Satterfield, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38’inci Amerikan-Türk Konferansı’nda, Türkiye’deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2.3 milyar dolar borcu olduğunu söylemiş, söz konusu borcun geçen yıl 230 milyon dolar civarında olduğunu Amerikan ilaç şirketlerine olan borçların ödenmediği taktirde bu şirketlerin Türkiye piyasasından çıkabileceğini ifade etmişti.

BAKAN KOCA'DAN BÜYÜKELÇİYE SERT TEPKİ: AHLAKİ DEĞİL

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın "Bakan Koca’yı ilk kez bu denli öfkeli gördüm" ifadesini de kullandığı Bakan Koca röportajının ilgili kısmı şöyle:

"... Önce ilaç şirketleri ile olan görüşme hakkında bilgi verdi, bir süredir Maliye Bakanlığı’nda bu görüşmelerin devam ettiğini anımsattı.

Şirketlerle uzlaşının bir noktaya kadar geldiğine de vurgu yaptı.

Türkiye’nin grip dahil aşı ve ilaç şirketleri ile bağlantısında bir sorununun bulunmadığına da vurgu yaptı.

“İlaç ve aşı ile ilgili tüm görüşmeler tamamlanmış, ihaleleri bağlanmış ödemesi de takvime bağlanmış durumda” deyip sözü Büyükelçi’ye getirdi:

“Büyükelçi’nin yaptığı doğru değil. Tam biz ilaç şirketleri ile masaya oturduğumuz pazarlık döneminde manipülasyon yapıyor. Böyle konuşması mı gerekiyor? Bu yaptığı ahlaki değil. Bir Büyükelçi’nin böyle konuşması doğru değil. Belki sömürge ülkelerinde bunları uygulayabilir ama burası bildiği ülkelerden değil.”