17.01.2021 - 15:54 | | DHA
Son dakika... Selçuk Özdağ'a saldırı olayında flaş gelişme!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Ankara'da evinin önünde saldıra uğramıştı. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan Özdağ'ın hastaneden taburcu olduğu açıklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma günü Ankara'daki evinden çıkıp aracına binerken kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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