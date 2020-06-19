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19.06.2020 - 16:10 | | AA-DHA

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop MHP lideri Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı. Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti. Bahçeli, Şentop'u uğurladıktan sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti. Devlet Bahçeli, "İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop MHP lideri Bahçeli ile görüştü

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