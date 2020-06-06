Son dakika: DÃ¼nyada 3. bÃ¼yÃ¼k olacak 100 katlÄ± bina yÃ¼ksekliÄŸinde...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Ãœlkemizi hizmet siyasetinde yarÄ±ÅŸÄ±lan bir iklime taÅŸÄ±dÄ±k.

YassÄ±ada'yÄ± Demokrasi ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler AdasÄ± olarak hizmete sunduk. DÃ¼n 10 millet bahÃ§esinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. BugÃ¼n de burada Yusufeli BarajÄ±'nÄ±n ilerleyiÅŸini ve diÄŸer eserlerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gururunu yaÅŸÄ±yoruz.

Ekonominin Ã§arklarÄ± yeniden tam gÃ¼Ã§ dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Maske, mesafe, temizlik kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde hayatÄ± hÄ±zla her alanda normal ritmine kavuÅŸturuyoruz. Onun iÃ§in de cumartesi, pazar gÃ¼nlerini de artÄ±k kÄ±sÄ±tlama noktasÄ±nda serbest olarak ilan ettik.

18 YILDA 585 YENÄ° BARAJI ÃœLKEYE KAZANDIRDIK...

Bizi yolumuzdan alÄ±koyacak hiÃ§bir engel gÃ¶rmÃ¼yoruz. Ãœlkemizin kalkÄ±nma mÃ¼cadelesinde barajlarÄ±n sembolik bir Ã¶nemi vardÄ±r. Bu Ã¼lke yÄ±llarda Allah'Ä±n lÃ¼tfu olan sularÄ±n topraklarÄ±ndan akÄ±p gitmesini seyretmiÅŸtir.

TarÄ±m arazileri susuzluktan Ã§atlarken, ÅŸehirler susuzluktan kavrulurken yaÄŸÄ±ÅŸta su her ÅŸeyi Ã¶nÃ¼ne alÄ±p gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken biz kendi insanÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸerlerine savaÅŸ aÃ§anlarla uÄŸraÅŸÄ±yorduk. Baraj inÅŸaasÄ± bu geri kalmÄ±ÅŸlÄ±ktan kurtuluÅŸ mÃ¼cadelesinin sembolÃ¼ydÃ¼. Rahmetli Adnan Menderes'in Ã¶nem verdiÄŸi konulardan birisi baraj konusu olmuÅŸtu. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj Ã¼zerine kurmuÅŸtur. Erbakan Hoca'da da Ã¶zel bir Ã¶nemi vardÄ±r. 585 yeni baraj ilave ettik.

2003'ten Ã¶ne Ã¼lkemiz toplam 105 adet hidroelektrik santrali inÅŸa edebilmiÅŸti.18 yÄ±lda 576 hidroelektrik santralini daha Ã¼lkemize kazandÄ±rdÄ±k. 228 gÃ¶let sayÄ±sÄ±na 329 adet daha ilave ettik. 89 iÃ§me suyu varken 247 ilave tesisi daha milletin hizmetine sunduk.

Ãœlkemizde en bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lgesel kalkÄ±nma projesi olan GAP bÃ¼nyesindeki projelerin Ã§ok Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bizim dÃ¶nemimizde inÅŸa edildi. GAP'ta sulanan arazi bÃ¶lgesini yÃ¼zde 19'dan yÃ¼zde 53'e Ã§Ä±kardÄ±k, verimliliÄŸi artÄ±rdÄ±k. Yusufeli BarajÄ±'nÄ±n 3 milyonuncu metrekÃ¼p dÃ¶kme tÃ¶renine ÅŸahitlik ediyoruz. 4'te 3'lÃ¼k gerÃ§ekleÅŸmeyi geride bÄ±rakÄ±yoruz. Su bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli bir havzadÄ±r. 50 elektrik Ã¼retim tesisi faaliyet gÃ¶steriyor.

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Bu eser ekonomimize yÄ±lda 1,5 milyar lira katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. Barajla birlikte yeni Yusufeli ilÃ§emizde inÅŸa edildi. Bu eser dev ve nadide bir eser. DÃ¼nyadan gelip gÃ¶rÃ¼nce ÅŸaÅŸÄ±racaklarÄ±na inanÄ±yorum.

DÃœNYADA 3'ÃœNCÃœ EN YÃœKSEK BARAJ

TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek, kategorisinde de dÃ¼nyada 3'Ã¼ncÃ¼ en yÃ¼ksek baraj olacak.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek barajÄ± unvanÄ±nÄ± alacak Yusufeli BarajÄ± ile bÃ¶lgedeki kÃ¶ylerin ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayacak 39 tÃ¼nel ve 17 kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hÄ±zla devam ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

"2,5 milyon kiÅŸinin enerji ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanacak"

Yusufeli BarajÄ±'nÄ±n, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda rezervuarÄ±nda 2,13 milyar mektrekÃ¼p su depolayacaÄŸÄ±nÄ± ve 558 megavat gÃ¼cÃ¼ndeki santrali ile yÄ±llÄ±k bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji Ã¼reteceÄŸini belirten TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yÄ±llÄ±k 1,5 milyar lira katkÄ± saÄŸlayacak. Ãœretilecek enerji ile 2,5 milyon kiÅŸinin enerji ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanacak." bilgisini vermiÅŸti.