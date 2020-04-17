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17.04.2020 - 09:50 | | milliyet.com.tr

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatandaşlarada çağrıda bulunarak, "23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal marşı okumaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamasında, "Salgın dolayısıyla 23 Nisan törenlerini daha az katılımla kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Sadece tebrikleri kabul olmayacak. 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşlarımızı evlerinden İstiklal marşı okumaya davet ediyorum" dedi.

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