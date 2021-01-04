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04.01.2021 - 18:25 | | AA

Son dakika! TBMM Başkanı Şentop'tan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki

TBMM Başkanı Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım"

(Fikri Sağlar hakkında başlatılan soruşturma) Bazı kesimlerin Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın kılığına kıyafetine bakılmaksızın başı örtülü başı açık, toplumun bütün faaliyetlerinde, alanlarında yer almasından bir rahatsızlık duydukları kanaatindeyim. Bunu tabii herkes kınadı, kınıyor. Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın, sadece ahlaken, siyaseten değil, aynı zamanda hukuken de yanlış olduğunun, suç olduğunun ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum"

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TBMM Başkanı Şentop'tan İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepkiTBMM Başkanı Mustada Şentop: "(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım"
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