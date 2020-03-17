Son dakika... TBMM Başkanı'ndan corona virüs açıklaması! '31 milletvekili kendini izole etti'

Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı Şentop'un sözlerinin satır başları şöyle:

Şu ana kadar devletimiz gerekli önlemleri aldı. Vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını dinlemelerini buradan bir kez daha söylüyorum. Yetkili kişi ve kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmek gerekiyor, bunun dışındaki açıklamalara riayet etmemek gerekiyor.

Mart ayının başından itibaren tüm milletvekillerimiz karantina süreci ile ilgili durumu biliyor ve uyguluyorlar. Mart ayında umreye giden veya dönen vekil yok. TBMM personellerinde de koronavirüs tespit edilmedi. Bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmıyor.