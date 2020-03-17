17.03.2020 - 13:46 |
Son dakika... TBMM Başkanı'ndan corona virüs açıklaması! '31 milletvekili kendini izole etti'
Gelen son dakika haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 Mart’tan itibaren yurt dışından gelen vekil sayısının 31 olduğunu söyleyen Mustafa Şentop, "31 milletvekilimiz kendini izole etti" dedi.
Son dakika haberine göre, TBMM Başkanı Şentop'un sözlerinin satır başları şöyle:
Şu ana kadar devletimiz gerekli önlemleri aldı. Vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarını dinlemelerini buradan bir kez daha söylüyorum. Yetkili kişi ve kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmek gerekiyor, bunun dışındaki açıklamalara riayet etmemek gerekiyor.
Mart ayının başından itibaren tüm milletvekillerimiz karantina süreci ile ilgili durumu biliyor ve uyguluyorlar. Mart ayında umreye giden veya dönen vekil yok. TBMM personellerinde de koronavirüs tespit edilmedi. Bu yöndeki haberler gerçeği yansıtmıyor.
Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.