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03.11.2020 - 16:36 | | DHA

Son dakika! TBMM'de 5 partinden flaş önerge: Deprem araştırma komisyonu kuruluyor

Gelen bir son dakika haberine göre; TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kuruluyor.

Son dakika! TBMM'de 5 partinden flaş önerge: Deprem araştırma komisyonu kuruluyor

Detaylar birazdan...

Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.
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