21.09.2020 - 09:07 |
Son dakika... Türkiye-AB arasında kritik görüşme
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.
Kademeli mesai başladı! İşte ilk görüntülerİstanbul Valiliği tarafından yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi. Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından metrobüs ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu görüntülendi.