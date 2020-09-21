MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Türkiye-AB arasında kritik görüşme
ABONE OL
21.09.2020 - 09:07 |

Son dakika... Türkiye-AB arasında kritik görüşme

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek.

Son dakika... Türkiye-AB arasında kritik görüşme

Videokonferans ile gerçekleştirilecek görüşmede Türkiye-AB ilişkileri gündeme gelecek. Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gerilim de masaya yatırılacak.

 

Kademeli mesai başladı! İşte ilk görüntülerİstanbul Valiliği tarafından yeni tip korona virüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi. Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından metrobüs ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

Eski başkanın vurduğu şahıs öldü

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

Son dakika... Okul servislerine koronavirüs denetimi!

Son dakika... Okul servislerine koronavirüs denetimi!

Sıradaki Haber