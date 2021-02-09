09.02.2021 - 16:06 | | DHA
Son dakika... Türkiye-Fransa arasında önemli görüşme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomatik Başdanışmanı Emmanuel Bonne ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.
Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 havan atacakTürk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4'e yeni görev kabiliyeti kazandırdı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nurol Makina, 4x4 segmentinde yer alan zırhlı araçların, özgün tasarımı ve üretimini gerçekleştiriyor. Nurol Makinanın ürün ailesi Ejder Toma, Ejder Yalçın, Ejder Kunter, Ilgaz ve Yörük araçlarından oluşuyor.