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20.08.2020 - 18:41 | | DHA

Son dakika... Türkiye nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı saat belli oldu

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, "Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" demişti. Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da yapacağı belirtildi.

Son dakika... Türkiye nefesini tuttu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi açıklayacağı saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamayı yarın saat 15.00'da İstanbul'da yapacağı belirtildi.

Son dakika... Türkiye nefesini tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğanın müjdeyi açıklayacağı saat belli oldu


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