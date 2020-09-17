17.09.2020 - 10:41 | | AA
Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsünün NATO Karargahı'nda başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başladı' denildi.
Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.