MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı
ABONE OL
17.09.2020 - 10:41 | | AA

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 4’üncüsünün NATO Karargahı'nda başladığını bildirdi.

Son dakika... Türkiye-Yunanistan arasında önemli toplantı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların 4'üncüsü NATO Karargahı'nda başladı' denildi.

Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bolu’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi!

Bolu’da korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Emeklilikte az primle yüksek maaş!

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

Balıkesir'de 5 zehir taciri tutuklandı!

Balıkesir'de 5 zehir taciri tutuklandı!

Sıradaki Haber