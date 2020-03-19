Son dakika... Türkiye'de corona virüs tedbirleri! Sağlık Bakanı Koca bugün Meclis bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek" dedi.

Öte yandan Fahrettin Koca da, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kovid-19'a yönelik açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." ifadesini kullandı.