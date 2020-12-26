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26.12.2020 - 11:50 | | AA

Son dakika...Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Son dakika...Türkiye'den Libya'ya kritik ziyaret!

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

Kurtlara meydan okuyan köpeklerin acı sonuSürü halinde gezen kurtlar karşılarına çıkan köpekleri parçalayarak telef etti.
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