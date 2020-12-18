MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi
ABONE OL
18.12.2020 - 15:22 | | DHA

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz' denildi.

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının kınandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi Hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yeralan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir. Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

Türkiye’yi öve öve bitiremediler!İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle korona virüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarırken Deniz Polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı. Kısıtlamadan muaf tutuldukları için oldukça memnun olduklarını dile getiren turistler Türkiye için “Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya’da böyle bir şey yok” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Hastanede yangın! Müfettiş görevlendirdi

Son dakika... Hastanede yangın! Müfettiş görevlendirdi

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

İstanbulkarta (akbil) hes kodu ekleme nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu tanımlama süresi son gün ne zaman?

İstanbulkarta (akbil) hes kodu ekleme nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu tanımlama süresi son gün ne zaman?

Sıradaki Haber