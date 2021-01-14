14.01.2021 - 11:17 |
Son dakika! Ümit Özdağ'dan canlı yayında sert sözler: İstifaya zorladılar
Gelen bir son dakika haberine göre; İYİ Parti'den ihracı mahkemenin kararıyla iptal edilen Ümit Özdağ, canlı yayında çok sert sözlerle partisine yüklendi.
Ümit Özdağ, partiden ihracının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:
"Dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla’ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla İl Teşkilatı’na baskılar yapılarak dün gece 45 kişiyi istifaya zorladılar. İl Başkanı tehdit edildi. Bana mesajla, iki sivil polisin gelip kendisini evinden alıp partiye götürüleceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Ben bu basın toplantısını İyi Parti İstanbul Milletvekili olarak yapıyorum" dedi.
Özdağ, Muğla'ya gideceğini kaydetti.
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